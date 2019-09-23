День финансов, 26 сентября: +125% за английский, рассрочка от Привата в Apple и Google Pay, хакеры и Prozorro

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В четверг, 26 сентября, считали деньги заробитчан, узнавали о новой технологии Привата и слушали официальное предупреждение от Укрпочты:
Язык до хорошей зарплаты доведет. Как отмечают эксперты сайта hh.ua, сегодня в Украине требование о владении английским языком фигурирует в каждой пятой вакансии. Чаще всего знания иностранного языка требуют от IT-специалистов, менеджеров по работе с клиентами, интернет-маркетологов и т.д. И чем у соискателя лучше с английским языком, тем больше ему готов платить работодатель. Доходит и до +125% к средней начальной зарплате.
«̶Б̶е̶г̶л̶ы̶е̶»̶ «Белые» хакеры и марафон по поиску багов. В Украине впервые состоялся масштабный марафон по поиску багов в государственной системе. Пионером оказалась Prozorro. Именно там пригласили «белых» хакеров, чтобы проверить систему закупок на уязвимость к кибератакам. Призовой фонд хакерам составил $7000 денежного вознаграждения и грант $10 000 на сертификацию в учебном центре Softprom by ERC. Вот что из этого вышло.
Деньги заробитчан. Никто лучше, чем НБУ, не сможет подсчитать деньги. В этот раз Нацбанк считал, сколько денег перевели заробитчане в Украину с начала года. Цифры в новости, а если считать по странам – в лидерах переводы с Польши, затем Чехия. Переводы из России только на третьей позиции.
Доллар падает. А цены? Почему доллар падает, а цены растут? С этим злободневным вопросом мы решили обратиться к нашим коллегам с Youtube-канала Finance.ua. Благодаря их любознательности, и финансовому эксперту Алексею Козыреву получили очень развернутый и полезный ответ. Делимся им с вами:
Кстати, если у вас после просмотра видео возникают вопросы, пишите их в комментариях. Знаем, что коллеги с Youtube-канала Finance.ua всегда отвечают подписчикам.
Официальное предупреждение от Укрпочты. Если кто не будет готов, они не виноваты. А подготовиться необходимо к очередному повышению. Обещают повышать тарифы уже с нового года. Правда, вместе с повышением тарифов, говорят, что многое изменится в лучшую сторону. Вот что обещает Смелянский.
Перепись населения. Минуточку… электронную перепись населения. В Украине могут провести электронную перепись населения, объединив все государственные реестры с данными об украинцах в один. По крайней мере, об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. С его слов, если проводить перепись в привычном формате, государство потратит 5 млрд грн.
Рассрочка от Привата в Apple Pay и Google Pay. ПриватБанк запустил новую для украинского и глобального банковского рынка технологию мгновенного оформления кредитных договоров рассрочки в бесконтактных цифровых кошельках Apple Pay и Google Pay. В банке отмечают, что оформление кредита при оплате за товар смартфоном происходит так же мгновенно и бесконтактно, как и оплата собственными средствами.
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