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В Нацбанке рассказали, сколько денег перевели заробитчане с начала года

В Нацбанке рассказали, сколько денег перевели заробитчане с начала года

За первое полугодие 2019 года трудовые мигранты перевели в Украину 5,54 миллиарда долларов.

Об этом говорится в отчете Национального банка Украины.

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Отмечается, что во втором квартале 2019 года в Украину поступило 2,84 миллиарда долларов переводов от трудовых мигрантов — это составляет около 8,1% ВВП Украины за этот период.

Из каких стран Украина получает большинство переводов:

  • Польша – более 1,9 миллиарда долларов,
  • Чехия – около 505 миллионов долларов,
  • Россия – 498 миллионов долларов,
  • США — 458 миллионов долларов.

В целом из стран ЕС украинцы получили 3,65 миллиарда долларов, в то время как из стран СНГ — 559 миллионов долларов.

По сравнению с первым полугодием предыдущего года общие объемы переводов выросли на 254 миллиона долларов.

По материалам Finance.UA
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