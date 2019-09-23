В Нацбанке рассказали, сколько денег перевели заробитчане с начала года

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За первое полугодие 2019 года трудовые мигранты перевели в Украину 5,54 миллиарда долларов.
Об этом говорится в отчете Национального банка Украины.
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Отмечается, что во втором квартале 2019 года в Украину поступило 2,84 миллиарда долларов переводов от трудовых мигрантов — это составляет около 8,1% ВВП Украины за этот период.
Из каких стран Украина получает большинство переводов:
В целом из стран ЕС украинцы получили 3,65 миллиарда долларов, в то время как из стран СНГ — 559 миллионов долларов.
По сравнению с первым полугодием предыдущего года общие объемы переводов выросли на 254 миллиона долларов.
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