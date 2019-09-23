Сколько готовы платить работодатели за знание английского языка - исследование

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В целом анализ вакансий, размещенных с января до середины сентября 2019 года, показывает: требование о владении английским языком фигурирует в каждой пятой вакансии. Чаще всего знания иностранного языка требуют от IT-специалистов, менеджеров по работе с клиентами, интернет-маркетологов и т.д.
Об этом свидетельствует анализ вакансий, размещенных с января до середины 2019 года, отмечают эксперты hh.ua | grc.
Более трети работодателей не уточняют, на каком уровне сотрудник должен владеть английским языком. Одинаково востребованы уровни Intermediate и Upper Intermediate – на них приходится по 18% всех размещенных вакансий.
Немного реже встречается требование владеть английским на уровне Fluent и Advanced. А вот начальный уровень (beginner) почти не упоминается работодателями и редко встречается в вакансиях”, – свидетельствуют результаты исследования.
В предложениях о работе, где требуется английский язык, предлагают такие заработные платы:
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