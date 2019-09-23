В Украине стартовали продажи электромобиля Porsche Taycan

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В Украине начали продажу электрического спорткара Porsche Taycan.
Об этом сообщает официальный импортер автомобилей Porsche.
Первыми моделями новой серии стали Taycan Turbo S и Taycan Turbo, в октябре 2019 года будут представлены более доступные модификации Taycan и Taycan S. Стоимость модификации Taycan Turbo в Украине составит от 3 766 100 грн, Taycan Turbo S — от 4 570 200 грн.
Уже заключено 57 предварительных контрактов на Porsche Taycan в Украине, предварительные заказы на модель по всему миру превысили количество в 20 тысяч штук.
Напомним, что максимальная скорость обоих полноприводных моделей Porsche Taycan составляет 260 км/ч. Разгон от 0 до 100 км/ч для модели Taycan Turbo происходит за 3,2 секунды, а для Taycan Turbo S – 2,8 секунды.
Флагманская версия Porsche Taycan Turbo S может производить до 560 кВт (761 л.с.) мощности в сочетании с функцией Launch Control, в то время как Porsche Taycan Turbo может производить до 500 кВт (680 л.с.). В наличии два багажных отделения емкостью 81 литр (переднее) и 336 литров (заднее).
Комбинированный расход электроэнергии для Taycan Turbo составляет 26,0 кВт-ч/100 км, для Taycan Turbo S – 26,9 кВт-ч/100 км. Запас хода Porsche Taycan Turbo S составляет до 412 км, а Porsche Taycan Turbo – до 450 км (в соответствии с WLTP).
Время зарядки аккумулятора от 5% до 80% составляет 22,5 минуты в идеальных условиях, а максимальный уровень расхода энергии на подзарядку составляет 270 кВт. Водители Porsche Taycan смогут удобно заряжать свои автомобили дома от сети с переменным током мощностью до 11 кВт.
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