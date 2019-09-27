Наталья Дворская: 13 зарплата и другие бонусы. Кто и как получает надбавки к зарплате в Украине

Термина «тринадцатая зарплата» в украинском трудовом законодательстве нет. Это выражение оформилось самостоятельно, как профессиональный жаргонизм. Работники часто используют его между собой, когда речь идет о годовых премиях – дополнительных по отношению к основной зарплате выплатах, осуществляемых компаниями в конце года.

Схему выплат «тринадцатой» зарплаты, как и любых других финансовых поощрений сотрудников, Закон оставляет на усмотрение работодателя.

В частности, статья 97 Трудового Кодекса уточняет, что работодатель самостоятельно выбирает и размер надбавок, и то, кому они будут выплачены. Все это должно быть прописано в коллективном договоре, а при отсутствии такового – в отдельном положении, согласованном с профсоюзной организацией, или в трудовых договорах.

Частные компании обычно при заключении трудового договора не уточняют в нем четко положение о премировании. В большинстве случаев в договоре просто указано, что вознаграждение сотрудника является правом работодателя и зависит от многих факторов.

Если в положении об оплате труда, трудовом договоре или уставе организации совсем не прописано никаких выплат-стимулов, то и сотрудники не могут их требовать.

Тут есть важный нюанс, кстати: доплаты за сверхурочные часы работы или работу в выходные/праздничные дни, в отличие от той же годовой премии, уже являются обязательными для работодателя.

Они согласно ст. 106 и 107 Трудового Кодекса должны оплачиваться в размере двойной почасовой или дневной ставки.

13 зарплата в государственном секторе

Как уже было сказано, работодатели сами решают, кому и какие вознаграждения выплачивать. И если компания вдруг захочет поощрить свой менеджмент годовой премией размером в миллион гривен – имеет право. Главное только налог оплатить, причем не только работодателю, но и сотруднику, которому начисляется вознаграждение, – таковы требования законодательства.

Но все это верно только для компаний частного сегмента. В госсекторе же свои особенности.

Во-первых, существует общая практика разработки Положения о премировании учреждениями, финансирующимися или дотирующися из бюджета. Правда, методология его разработки четко прописана только для государственных служащих (Типовое положение № 646). Все другие отрасли бюджетной сферы вынуждены руководствоваться общими нормативно-правовыми актами и требованиями КЗоТ.

Положение о премировании определяет, на каких работников распространяется действие премиальной системы, показатели и условия премирования для каждой категории работников, размеры и виды премий и т. п. Предприятия, заинтересованные в выплатах годовых поощрений, должны обязательно прописать этот пункт в своем Положении. Если упоминаний о 13 зарплате не будет, но учреждение ее выплатит – это уже является правонарушением и влечет за собой наказание ответственного за выплату лица.

Во-вторых, есть ряд постановлений от КМУ (№1298 от 30.08.2002, №1418 от 29.12.2009 и др), которые дополнительно определяют виды, размеры и порядок премирования бюджетным работникам.

И в-третьих, в 2016 году вступил в силу Закон «О государственной службе», который внес несколько уточнений в вопросы премирования госслужащих. Так, в статье 50 тоже подчеркивается, что премии госслужащим (включая годовые) начисляются по решению руководства, но при этом их общий размер за год не может превышать 30% от суммы годового оклада (до принятия закона соответствующая цифра достигала 50% и выше). Много это или мало? Зависит от сопутствующих факторов.

Как правило, государственные служащие, помимо годовых премий также получают ряд других надбавок к заработной плате (за выслугу лет, за ранг госслужащего, за дополнительную нагрузку в связи с исполнением обязанностей отсутствующего сотрудника и т.д.). В отдельных случаях все эти бонусы, собранные вместе, действительно в разы увеличивают годовой доход государственных сотрудников. Но ключевая фраза – «собранные вместе». Ведь закон не обязывает платить все эти виды премий сотруднику.

В каких компаниях платят тринадцатую зарплату?

В целом, украинский бизнес весьма активно внедряет системы финансовых поощрений сотрудников, хотя еще лет 5-10 назад к этому относились довольно равнодушно. Менять привычки требует время. Нехватка квалифицированных специалистов, «отток мозгов», усиление кадровой конкуренции создают острую потребность в мотивации и удержании сотрудников на рабочем месте. Для этого используются разные методики, в том числе – и премирование.

Многое, однако, зависит от типа, размера и сферы деятельности компании. Как правило, наиболее эффективные системы премирования (включая годовые бонусы) действуют в украинских компаниях с зарубежным капиталом. Иностранные собственники более системно подходят к этим вопросам, предлагая сотрудникам довольно разветвленные и гибкие системы бонусов.

Также годовые премии (и не только) выплачивают в крупных государственных компаниях, крупных ІТ и телекоммуникационные компаниях, на предприятиях из ритейл-сегмента. Многие из них из-за этого в том числе периодически попадают в списки лучших работодателей Украины.

При этом схема выплат 13 зарплаты на разных предприятиях разная. Где-то вероятность получения бонуса зависит от успешности выполнения плана KPI в течение года. Где-то 13 зарплата является стандартной формой поощрения персонала и выплачивается в конце года вне зависимости от достижений. А где-то итоговые надбавки получает исключительно топ-менеджмент, а рядовые сотрудники – только месячные надбавки или вознаграждения за конкретные достижения. Практика нередкая, кстати, ведь результаты работы руководителей лучше всего заметны в конце года.

Существует также такое понятие, как profit sharing. Это вознаграждение, выплачиваемое в виде процента от общей прибыли компании. В Украине подобный процент если и выплачивается, то только топ-менеджменту. В странах Европейского союза тоже, но там также есть компании, практикующие подобные выплаты всему штату сотрудников.

Наталия Дворская, руководитель департамента рекрутмента Smart Solutions