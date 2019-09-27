Яков Воронин: налоговая амнистия для физлиц. Особенности и недостатки законопроекта №1232-1

Украинцам нужно быть внимательнее: в политических кругах вновь заговорили о налоговой амнистии. И на этот раз – для физлиц. На конвейер Верховной Рады даже подали соответствующий законопроект под номером 1232-1. Если его примут – а шансы велики – новые правила затронут широкие слои населения, в том числе бизнес. Поэтому разобраться в вопросе стоит уже сейчас.

Что представляет собой налоговая амнистия?

В широком понимании налоговая амнистия – это освобождение от ответственности за нарушения налогового законодательства. Чтобы ее получить, налогоплательщик должен полностью легализировать свои доходы и предоставить соответствующие отчеты государству. В Украине уже были попытки внедрения налоговой амнистии, с ее помощью правительство надеялось сократить объем «теневого» бизнеса.

Теперь подобное предлагается сделать и для частных лиц. Ведь многие граждане, помимо официальной зарплаты, имеют и другие заработки, налог с которых не выплачивается.

Что предлагает законопроект №1232-1?

Законопроект вводит понятие «специального декларирования». Налогоплательщики должны заполнить налоговые декларации, указав в них все свои доходы, полученные до конца 2018 года.

Примечательно, что законопроект не требует указывать источники заработка. Но тогда налоговая имеет право вызвать налогоплательщика на «собеседование». В случае неявки или не предоставления запрашиваемых документов вся информация в спецдекларации автоматически считается недостоверной. Соответственно амнистия тоже не предоставляется.

После подачи декларации необходимо выплатить налог по упрощенной ставке: 5% от суммы незадекларированного дохода или активов. Кроме того, все незадекларированные ранее финансовые средства придется на год разместить в национальном банке (начиная с 1 апреля 2020 г). Но тут, впрочем, предоставляется выбор: если вы не хотите связываться с банком – платите не 5, а 10% налога и храните где хотите.

Кому можно подать декларацию для налоговой амнистии?

Всем, кто имеет стабильные источники дохода, не облагавшиеся ранее налогом, или активы, приобретенные за счет таких доходов. Тут надо уточнить. Если вы, например, купили квартиру за ранее отложенные из «белой» зарплаты деньги – подавать декларацию нет смысла. Ведь источник дохода, за счет которого куплена квартира, и так легален. Но если вы эту квартиру сдаете в аренду и полученные средства нигде никак не отражаете – другое дело. Также, например, декларацию необходимо заполнять тем, кто занимается бизнесом, не будучи зарегистрированным в качестве предпринимателя.

Коррупционеры – мимо?

Многие мои коллеги считают, что введение налоговой амнистии для физлиц приведет к «отбеливанию» доходов чиновников-коррупционеров, которые, едва закон вступит в силу, тут же откопают свои банки с сбережениями и понесут их амнистировать. Такая позиция не совсем верна.

В самом законопроекте прямо указано, в каких случаях амнистия не положена. Речь идет о:

фиктивном предпринимательстве,

уклонении от уплаты налогов и сборов;

служебном подлоге (и только в части составления, выдачи, внесение заведомо ложных сведений, другой подделки документов налоговой и / или финансовой отчетности, таможенных деклараций, налоговых накладных, первичных документов, другой отчетности по налогам, сборам, обязательных платежей);

служебной халатности (и только в случае если преступление связано с нарушением требований налогового, таможенного, валютного и другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы).

Но если сам законопроект №1232-1 достаточно четко формулирует позицию касательно получения амнистии, это не значит, что не найдутся желающие «перетасовать карты». Наверняка будут попытки черного капитала воспользоваться этой возможностью и показать значительный доход на определённой группе людей.

О других нестыковках

Сомнительными являются формы контроля за проведением налоговой амнистии. Они попросту не прописаны четко. Есть лишь упоминания о том, что гарантами исполнения новых норм являются следователь или прокурор, которые будут проводить проверки спецдеклараций. Но будут ли они отслеживать тех, кто должен подавать декларации, вести учет неподавших, мотивировать население к сотрудничеству? На этот счет конкретики нет. Все это вызывает опасения того, что после принятия законопроекта на практике реально ничего не изменится. Да, появится новый инструмент, но кто им будет пользоваться, если не будет адекватного контроля исполнения?

В законопроекте №1232-1 также есть отсылка к статье 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. При этом на днях Верховная Рада приняла Закон №1020, которым исключила статью 205 из уголовного кодекса. Есть и нестыковки и при определении суммы налога. Например, в пояснительной записке к документу сказано, что при инвестировании незадекларированных средств в ОВГЗ, налог на покупку в таком случае составляет 2,5%. А в самом тексте законопроекте – 5%.

Эти ошибки доказывают, что текущий вариант законопроекта требует доработки, и существенной. Остается надеяться, что в Верховной Раде это поймут и перейдут от количества к качеству.

Яков Воронин, адвокат, доктор юридических наук, доцент, собственник “Адвокатского бюро Якова Воронина”