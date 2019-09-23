ЕБРР планирует инвестировать дополнительные 200 млн евро в возобновляемую энергетику Украины

Европейский банк реконструкции и развития намерен выделить дополнительные средства на программы по финансированию проектов по возобновляемой энергетике, которые строятся в Украине.

Соответствующее решение банк все еще не принял.

В случае его утверждения, ЕБРР может направить 200 миллионов евро на финансирование программы USELF-III, которую начали в 2018 году.

«ЕБРР намерен выделить новые средства для финансирования частных проектов по возобновляемой энергетике в рамках системы стимулирования «зеленых» тарифов», – сообщили в банке.

Там отмечают, что новые средства фонда позволят сохранить действующую ныне динамику развития альтернативной энергетики в Украине, а также это поможет сгладить процесс перехода на новые механизмы стимулирования «зеленых» инвестиций в Украину.