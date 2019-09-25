Отмена бумажных билетов в транспорте Киева: кто заменит кондукторов

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После введения в Киеве электронного билета кондукторы местных троллейбусов могут переквалифицироваться в контролеров-кассиров, пройдя соответствующую подготовку.
Об этом УНН сообщили в КП “Киевпастранс” в ответ на запрос.
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“Контролеры-кассиры (кондукторы – ред.), которые пожелали освоить новую должность контролера пассажирского транспорта в КП “Киевпастранс”, в обязательном порядке проходят профессиональную переквалификацию и переподготовку, во время которой овладеют такими дисциплинами как этика, конфликтология, психология, украинская деловая речь и основы правовых знаний, чтобы соответствовать высокому профессиональному уровню компании и безупречно выполнять свои должностные инструкции в контексте новой должности”, – сообщили на предприятии.
Контроллеры пассажирского транспорта не будут закреплены за определенным транспортным средством и не будут знать, на каком маршруте им придется работать полный день.
“Ротация контролеров на маршрутах происходит ежедневно в зависимости от количества пассажиропотока и динамики курсирования транспорта в отдельных районах города Киева”, – сообщили на предприятии.
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