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Суд отказался отдать государству авиакомпанию Коломойского

Суд отказался отдать государству авиакомпанию Коломойского

Хозяйственный суд Киева не удовлетворил иск Фонда государственного имущества, в котором государственное учреждение хотело вернуть в госсобственность контрольный пакет акций авиакомпании «Днеправиа» за невыполнение условий приватизации.

Об этом сообщает Finbalance, ссылаясь на решение суда от 11 сентября.

Отмечается, что Фонд государственного имущества в иске указывал, что компания Коломойского «Галтера», которая получила 94,6% акций «Днеправиа» в 2009 году, обязалась до 2014 года инвестировать в аэропорт Днепра 882,1 миллиона гривен, однако на самом деле вложила лишь 142,1 миллиона гривен. В частности, «Галтера» должна была отремонтировать взлетно-посадочную полосу аэропорта.

В суде «Галтера» доказала, что в договоре с государством о передаче акций «Днеправиа» не указывалось, когда именно должны были быть проведены ремонтные работы и осуществлены инвестиции. Кроме этого, с 2014 года компания не могла проводить ремонтных работ из-за того, что аэропорт Днепра принимал военные самолеты из зоны ООС (АТО).

Накануне стало известно, что Окружной административный суд Киева отклонил требования ГФС к еще одной авиакомпании Коломойского «МАУ». Налоговики хотели взыскать с нее 60 миллионов гривен налогов и штрафов.

По материалам Finbalance
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