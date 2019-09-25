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В соседних странах откроют магазины Tesla

В соседних странах откроют магазины Tesla

В 2020 году Tesla планирует открыть магазины в Словакии, Хорватии, Сербии и большинстве стран Восточной Европы.

Соответствующую информацию сообщил основатель и глава компании Илон Маск на своей странице в Twitter.

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“Надеемся открыться в Словакии, Хорватии, Сербии и большинстве стран Восточной Европы в начале следующего года. В конце концов, Никола Тесла мог бы гордиться, что его машины появились в стране, где он родился”, – сообщил Илон Маск.

В августе компания дала покупателям из Польши, Румынии, Словении и Венгрии возможность делать онлайн-заказ на сайте.

В таких магазинах перед покупкой можно ознакомиться с моделями и получить подробную информацию, но сам заказ необходимо осуществлять в режиме онлайн.

По материалам Газета по-Украински
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