В соседних странах откроют магазины Tesla

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В 2020 году Tesla планирует открыть магазины в Словакии, Хорватии, Сербии и большинстве стран Восточной Европы.
Соответствующую информацию сообщил основатель и глава компании Илон Маск на своей странице в Twitter.
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“Надеемся открыться в Словакии, Хорватии, Сербии и большинстве стран Восточной Европы в начале следующего года. В конце концов, Никола Тесла мог бы гордиться, что его машины появились в стране, где он родился”, – сообщил Илон Маск.
В августе компания дала покупателям из Польши, Румынии, Словении и Венгрии возможность делать онлайн-заказ на сайте.
В таких магазинах перед покупкой можно ознакомиться с моделями и получить подробную информацию, но сам заказ необходимо осуществлять в режиме онлайн.
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