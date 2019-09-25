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Как изменилась цена на растительные продукты за год

Как изменилась цена на растительные продукты за год

В сентябре обычно снижаются цены на овощи и фрукты благодаря сбору урожая. Но в этом году из-за жаркого лета аграрии собрали гораздо меньше продуктов растительного происхождения, что и привело к росту цен.

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Наихудшая ситуация с картофелем и плодовыми культурами. По данным Госстата, цена на картофель подскочила почти в два раза (на 98,7%), так как урожай в этом году меньше на 8,3%. В магазинах овощ подорожал, и его стоимость стартует от 20 грн за 1 кг.

Не лучше ситуация с яблоками, персиками и другими плодовыми культурами, которые весной во время цветения примерзли. Уже сейчас цены на яблоки подскочили на 23,1% по сравнению с прошлым годом, и самые дешевые яблоки можно найти по цене от 17 грн за 1 кг.

Аналогичная ситуация с другими овощами из борщового набора: лук подорожал на 23,5%, капуста – на 14,8%, свекла – на 13,5%.

Подешевела только морковь, цена которой упала почти на 40%, поскольку неурожай на этот овощ был именно в прошлом году, а в этом сезоне уродило неплохо.

Будет дорожать и хлеб, особенно ржаной, потому что озимой ржи уродило на 15% меньше, чем в прошлом году, и уже сейчас хлеб и батоны подорожали на 22,5%. Правда, на уровне с ржаным почему-то дорожает и пшеничный хлеб, хотя с урожаем пшеницы в этом году все нормально – зерна собрали на 15% больше, чем в прошлом, довольно урожайном году.

Среди круп рекордсменом по удорожанию стало пшено, которое в сентябре уже стоило более 35 грн за кг и добавило в стоимости 78,2%. Другие крупы подорожали в среднем на 13-15%. Подешевела только гречка, но не существенно (на 3,4%).

По материалам Слово и Дело
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