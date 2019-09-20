Доля проблемных кредитов в госбанках сократилась

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По итогам первого полугодия 2019 года банки государственного сектора уменьшили просроченную задолженность на 3,5 млрд грн и провели реструктуризацию на 10,6 млрд грн. Объем неработающих кредитов сократился на 22 млрд грн.
Об этом говорится в отчете Министерства финансов.
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“Во втором полугодии сохраняется тенденция к постепенному сокращению объема неработающих кредитов (NPL) банковской системы, в том числе в банках государственного сектора. Однако доля NPL банковской системы все еще остается весьма значительной и по состоянию на 01.07.2019 года составляет 51% или 581 млрд грн, из которых 65% или 415 млрд грн приходится на государственные банки”, – сообщает пресс-служба Минфина.
Так, по сравнению с 01.01.2019 объем NPL в государственных банках сократился на 22 млрд грн до 415 млрд грн, а их доля в кредитном портфеле уменьшилась на 2,5 п.п. до 65%. Этому способствовал рост объема работающих кредитов, в том числе стремительный рост розничного кредитования и предпринятые банками меры по погашению и реструктуризации неработающих кредитов.
Достаточно высокий уровень NPL банков государственного сектора обусловлен качеством корпоративного кредитного портфеля, на долю которого приходилась львиная доля объема банковского кредитования. В то же время, значительная часть заемщиков не обслуживают свою задолженность перед госбанками.
В отраслевом разрезе значительный объем неработающих кредитов приходится на оптовую торговлю, химическое, пищевое производство, сельское хозяйство, операции с недвижимостью и тому подобное.
Одновременно банки государственного сектора ведут активную работу по урегулированию проблемного портфеля.
За I полугодие текущего года банки государственного сектора:
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