Обязателен ли специальный знак автогражданки на ветровом стекле

Кодексом об административных правонарушениях не предусмотрен штраф за отсутствие специального знака автогражданки на ветровом стекле.

Об этом сообщает Дорожный Адвокат на странице в Facebook.

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“Стикеры автогражданки на ветровом стекле не имеют содержательного смысла, поскольку наличие полиса проверяется инспектором независимо от наличия стикера. При этом, стикер ограничивает обзорность с места водителя”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, нормативными актами предусмотрено размещение специального знака автогражданки на ветровом стекле, однако штрафа за его отсутствие нет.

Однако, согласно закону, при приобретении полиса страховая компания обязана бесплатно выдать специальный знак (стикер). Этот знак предназначен для визуального контроля за наличием у водителя полиса страхования.

Специальный знак закрепляется в правом верхнем углу ветрового стекла с помощью клейкой ленты.

Приказом МВД от 29.11.2007 № 451 было предусмотрено также осуществление инспектором остановки транспортных средств, на которых отсутствует специальный знак, закрепленный в правом верхнем углу ветрового стекла. Однако, указанный приказ утратил силу с 11.10.2018.