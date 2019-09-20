В крупнейшем морском порту Украины обнаружили миллионные хищения при закупке тепловозов

Должностных лиц государственного предприятия “Морской торговый порт “Южный” уличили в присвоении средств во время приобретения некачественного оборудования по завышенным ценам.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

“К схеме присвоения средств причастны служебные лица Министерства инфраструктуры Украины и ГП “Морской торговый порт “Южный”. Злоупотребляя служебным положением, они совершили противоправные коррупционные действия во время организации и проведения государственных закупок тягового подвижного состава для ГП “Морской торговый порт “Южный”, – говорится в сообщении.

По данным ГБР, продукция была приобретена по завышенным ценам и не соответствует техническим требованиям, а некоторые единицы приобретенного товара находятся в аварийном состоянии.

“В 2018 году руководство госпредприятия заключило договор на поставку двух тепловозов по цене 26 миллионов гривен и перечислило поставщику аванс в размере 50% суммы. По выводам экспертов, реальная их стоимость составляет почти 3 миллиона гривен. Кроме того, перед поставкой в Украину упомянутые тепловозы были списаны с баланса железной дороги одной из стран СНГ в связи с неудовлетворительным техническим состоянием”, – добавили в бюро.

Сейчас открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 (Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. В Киеве и Одессе в офисных помещениях порта и по адресам проживания фигурантов дела были проведены санкционированные обыски, изъята документация, подтверждающая противоправные действия.