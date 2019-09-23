Инвестбанкиры спрогнозировали падение стоимости золота

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Активность президента США Дональда Трампа в Twitter не единожды отражалась на стоимости золота.
Об этом сообщает CNBC со ссылкой на анализ инвестбанка RBC Capital Markets.
Невзирая на тот факт, что Трамп непосредственно о драгметалле не говорил ни слова. В 2019 году его заявления относительно заградительных пошлин на китайские товары, а также обвинения в адрес Федеральной резервной системы (ФРС) взвинтили стоимость золота на 16,5%.
Как известно, Трамп прямо требовал от ФРС большей решительности в части снижения ставки и, соответственно, курса доллара. С тем, чтобы оказать поддержку американским экспортерам. Однако снижение показателя обычно вызывает ускорение инфляции и рост котировок золота.
«Хотя точно вычислить влияние заявлений Трампа насчет Китая, торговли и ФРС на стоимость золота невозможно, мы предполагаем, что именно они стали одним из ключевых факторов ценовых скачков металла с конца 2018 года», – рассказывает эксперт банка Кристофер Лурни.
В RBC, впрочем, уверены, что восходящий ценовой тренд вскоре развернется. Даже учитывая президентские твиты, аналитики рассчитывают, что к концу 2019-го металл в сравнении с торгами 24 сентября подешевеет на 3% и будет торговаться по $1,474 за тройскую унцию ($52 за грамм).
Стоит отметить, что именно 24 сентября золото выросло в цене до двухнедельного максимума. Стоимость драгметалла увеличила новость о том, что представители Демократической партии в конгрессе планируют обсудить импичмент Дональда Трампа. Сентябрьские фьючерсы на драгметалл на COMEX отметились ростом на 0,6%, – до $1,532 тыс. за тройскую унцию
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