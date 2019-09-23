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«Кернел» получит до $15 млн кредита на предэкспортное финансирование

«Кернел» получит до $15 млн кредита на предэкспортное финансирование

Черноморский банк торговли и развития предоставит аграрной компании Kernel Group до $15 млн в рамках синдицированного кредита на предэкспортное финансирование.

Кредит будет использован для финансирования закупок «Кернел» семян подсолнечника в Украине, их первичной обработки, хранения и транспортировки и последующего экспорта в другие страны, сообщает пресс-служба банка.

Финансирование ЧБТР является частью обеспеченного синдицированного кредита на сумму $390 млн, предоставленного группой международных коммерческих банков.

«Поддержка сельского хозяйства, переработки продуктов питания и экспорта – ключевые приоритеты ЧБТР в Украине, в значительной степени способствующие экономическому росту и государственным доходам. Наше укрепляющееся сотрудничество с группой «Кернел» как крупным производителем и экспортером оказывает важное влияние на развитие страны и способствует региональной торговле», – отметил президент ЧБТР Дмитрий Чанкин.

ЧБТР наладил сотрудничество с группой «Кернел», успешно выполнив операции по предварительному экспорту и финансированию капвложений на общую сумму $45 млн. В целом, ЧБТР подписал более 40 операций в Украине, выделив 540 млн евро.

«Кернел Групп» – ведущий на украинском сельскохозяйственном рынке производитель и продавец, крупнейший в мире экспортер подсолнечного масла и агропродукции из Украины на мировые рынки, включая Индию, Ирак, Европу, Китай.

Справка Finance.ua:

  • Черноморский банк торговли и развития является международным финансовым институтом, учрежденным Албанией, Арменией, Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдовой, Румынией, Россией, Турцией и Украиной.
  • Банк поддерживает экономическое развитие и региональное сотрудничество, предоставляя займы, кредитные линии, акции и гарантии для проектов и торгового финансирования в государственном и частном секторах в своих странах-членах. Уставный капитал банка составляет 3,45 млрд евро.
По материалам Финансовый клуб
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