«Кернел» получит до $15 млн кредита на предэкспортное финансирование

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Черноморский банк торговли и развития предоставит аграрной компании Kernel Group до $15 млн в рамках синдицированного кредита на предэкспортное финансирование.
Кредит будет использован для финансирования закупок «Кернел» семян подсолнечника в Украине, их первичной обработки, хранения и транспортировки и последующего экспорта в другие страны, сообщает пресс-служба банка.
Финансирование ЧБТР является частью обеспеченного синдицированного кредита на сумму $390 млн, предоставленного группой международных коммерческих банков.
«Поддержка сельского хозяйства, переработки продуктов питания и экспорта – ключевые приоритеты ЧБТР в Украине, в значительной степени способствующие экономическому росту и государственным доходам. Наше укрепляющееся сотрудничество с группой «Кернел» как крупным производителем и экспортером оказывает важное влияние на развитие страны и способствует региональной торговле», – отметил президент ЧБТР Дмитрий Чанкин.
ЧБТР наладил сотрудничество с группой «Кернел», успешно выполнив операции по предварительному экспорту и финансированию капвложений на общую сумму $45 млн. В целом, ЧБТР подписал более 40 операций в Украине, выделив 540 млн евро.
«Кернел Групп» – ведущий на украинском сельскохозяйственном рынке производитель и продавец, крупнейший в мире экспортер подсолнечного масла и агропродукции из Украины на мировые рынки, включая Индию, Ирак, Европу, Китай.
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