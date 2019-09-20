По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (39,471 млн и 35,728 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” равно “Куплю” (39 и 39), максимальный курс продажи доллара 24,50 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,03-24,04 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 78 активных заявок по доллару на сумму 75,199 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:24,5000 – 7 77724,1000 – 5 00024,0600 – 15 00024,0600 – 10 00024,0500 – 10 00024,0300 – 25 00024,0200 – 300 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,0300 – 10 000

24,0300 – 120 000

24,0300 – 10 000

24,0400 – 5 000

24,0400 – 100 000

24,0400 – 35 000

24,0500 – 5 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,0685 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,0071 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.