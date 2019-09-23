Honda перестанет продавать дизели в Европе уже с 2021 года

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Японский автопроизводитель Honda объявил, что собирается полностью прекратить продажи дизельных версий своих автомобилей в Европе уже в 2021 году. Это заявление последовало всего через несколько месяцев после того, как компания озвучила планы по переходу на европейском рынке исключительно на гибридные и электрические модели к 2025 году.
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Изначально Honda планировала довести долю электромобилей и гибридов в структуре своих европейских продаж до 66% к 2025 году. Однако отрицательное отношение жителей ЕС к «дизельгейту» заметно снизило популярность «грязных» автомобилям и соответствующим образом повысило популярность более «зеленых» автомобилей.
Также на ситуацию повлияли новые более строгие нормы по вредным выбросам, которые заставляют производителей занижать мощность и динамику ДВС, чтобы уложиться в нормативы.
По всей видимости, с помощью заявления о скором конце дизельных двигателей в Honda решили абстрагироваться от причастных к «дизельгейту» автопроизводителей. У компании уже есть серийный электромобиль Honda e, продажи которого стартуют летом 2020 года, также не станет слишком большой проблемой предлагать на Европейском рынке гибридные версии, так что о значимых потерях для автопроизводителя говорить не приходится.
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