Honda показала маленькую концепцию Skyroom (фото)

Концепция от дизайнера Дахе Чжон показывает, как может выглядеть автомобиль будущего от Honda.

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Она будет иметь электрическую силовую установку, позволяющую раздвинуть переднюю и заднюю оси к конечностям автомобиля и, таким образом, создать просторный салон, несмотря на компактные размеры автомобиля.

Интерьеры современных автомобилей имеют прямоугольную форму, потому что в целом автомобили имеют прямоугольную форму. Тем не менее, кабина Honda Skyroom на самом деле круглая и с абсолютно плоской крышей.

Это позволило дизайнеру создать уникальный салон, в котором доминирует круглый диван-кровать, при этом его можно трансформировать и использовать для самых разных вещей – например, откинуться назад, расслабиться или даже вздремнуть.

Размеры автомобиля пока отсутствуют, но его площадь, вероятно, не намного больше, чем у Smart ForTwo. Таким образом, кабину нельзя назвать огромной, но она просторнее, чем кажется, благодаря закругленному ветровому стеклу и панорамной стеклянной крыше. Крыша также может быть открыта, превращая автомобиль в кабриолет.