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Honda готовится выпустить самый бюджетный кроссовер марки WR-V

Honda готовится выпустить самый бюджетный кроссовер марки WR-V

Компания Honda готовится выпустить самый бюджетный кроссовер марки WR-V.

Премьеру автоновинки обещают уже в скором времени, пишет AutoTimesNews.

Судя из сообщения, кроссовер построили на платформе хэтчбека Honda Jazz. Машина имеет длину 4070 мм. Клиренс составляет 179 мм, а зазор между осями – 2550 мм. Интерьер машины остался таким же, как и у донора.

По предварительным данным, в кроссовере также есть некоторые детали от седана Honda Amaze. Скорее всего, модель выпустят с 1,2-литровым мотором мощностью 88 л. с. или с 1,5-литровой дизельной силовой установкой на 100 л. с. Автомобиль получит только передний привод, а также пятиступенчатую механическую коробку передач или вариатор.

Известно, что внедорожник получит круиз-контроль, навигацию, парктроник, функцию динамической стабилизации, информационно-развлекательную систему с семидюймовым дисплеем.

Стоимость кроссовера пока что неизвестна.

По материалам ТСН
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