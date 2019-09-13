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Компания Honda готовится выпустить самый бюджетный кроссовер марки WR-V.
Премьеру автоновинки обещают уже в скором времени, пишет AutoTimesNews.
Судя из сообщения, кроссовер построили на платформе хэтчбека Honda Jazz. Машина имеет длину 4070 мм. Клиренс составляет 179 мм, а зазор между осями – 2550 мм. Интерьер машины остался таким же, как и у донора.
По предварительным данным, в кроссовере также есть некоторые детали от седана Honda Amaze. Скорее всего, модель выпустят с 1,2-литровым мотором мощностью 88 л. с. или с 1,5-литровой дизельной силовой установкой на 100 л. с. Автомобиль получит только передний привод, а также пятиступенчатую механическую коробку передач или вариатор.
Известно, что внедорожник получит круиз-контроль, навигацию, парктроник, функцию динамической стабилизации, информационно-развлекательную систему с семидюймовым дисплеем.
Стоимость кроссовера пока что неизвестна.
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