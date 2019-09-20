Минфин продал облигаций на 13,2 млрд гривен

Министерство финансов Украины по итогам традиционного аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа привлекло в бюджет 13,2 миллиарда гривен. Большинство этих облигаций имеют срок обращения свыше 5 лет.

Соответствующие результаты аукциона появились на сайте Минфина.

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Отмечается, что облигации сроком обращения 1981 день (5,4 года) продали на общую сумму 12,87 миллиарда гривен. Процентные ставки по этим ценным бумагам правительству удалось уменьшить до 15,84% годовых.

Также Минфин продал облигации сроком на 2,2 года с процентными ставками 17,25% годовых. Их продали на общую сумму 229,15 миллиона гривен. Кроме этого продали облигации сроком обращения 147 и 329 дней.

Отметим, что данный аукцион по продаже облигаций стал одним из самых успешных по итогам сентября 2019 года. Так, в ходе предыдущего аукциона правительству удалось привлечь 2,75 миллиарда гривен.