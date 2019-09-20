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Нацбанк планирует привлекать к работе сотрудников Нацкомфинуслуг

Нацбанк планирует привлекать к работе сотрудников Нацкомфинуслуг

В Национальном банке планируют, что после перехода части полномочий Нацкомфинуслуг к НБУ, часть работников тоже перейдет на работу в Нацбанк.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Указывается, что Нацбанк планирует в ближайшие дни встретиться с Комиссией, чтобы сформировать команду, представленную обеими сторонами, которая будет одновременно работать на двух “территориях”. На подразделения НБУ будут возложены такие же функции Комиссии.

Регулятор ставит перед собой задачу – качественно это выстроить.

«Что касается сотрудников Комиссии, то, конечно, их компетенции регулирования небанковского финансового сектора у нас нет, и мы честно это признаем. Да, мы изучали мировой опыт, знакомы с тем, как работают компании за границей. Какую-то экспертизу мы получили, но ее нельзя сравнить с той, которая есть у Комиссии. Поэтому мы очень рассчитываем на то, что специалисты из комиссии перейдут к нам, ведь мы все равно будем создавать дополнительные рабочие места, будем привлекать людей”, – заявила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

По материалам Finance.UA
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