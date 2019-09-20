Нацбанк планирует привлекать к работе сотрудников Нацкомфинуслуг

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Национальном банке планируют, что после перехода части полномочий Нацкомфинуслуг к НБУ, часть работников тоже перейдет на работу в Нацбанк.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Читайте также: НБУ будет защищать украинцев, которым банки навязывают свои услуги
Указывается, что Нацбанк планирует в ближайшие дни встретиться с Комиссией, чтобы сформировать команду, представленную обеими сторонами, которая будет одновременно работать на двух “территориях”. На подразделения НБУ будут возложены такие же функции Комиссии.
Регулятор ставит перед собой задачу – качественно это выстроить.
«Что касается сотрудников Комиссии, то, конечно, их компетенции регулирования небанковского финансового сектора у нас нет, и мы честно это признаем. Да, мы изучали мировой опыт, знакомы с тем, как работают компании за границей. Какую-то экспертизу мы получили, но ее нельзя сравнить с той, которая есть у Комиссии. Поэтому мы очень рассчитываем на то, что специалисты из комиссии перейдут к нам, ведь мы все равно будем создавать дополнительные рабочие места, будем привлекать людей”, – заявила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нефедов предлагает вернуть лимит в 150 евро на получение посылок из-за рубежаВчера, 16:05 - 2040 6
Глава Таможни предложил фиксированную цену за растаможку старых еврономеровВчера, 15:47 - 1727 6
Названа проблема новых льгот для авто на еврономерахВчера, 12:07 - 3443 6
Реальное улучшение уровня жизни в Украине начнется при росте на 11% ВВП в год - УстенкоПозавчера, 21:32 - 1156 5
Верланов рассказал о подготовке к введению РРО2 ч. назад - 431 3
Когда пенсионерам начинают назначать выплаты: разъяснение ПФУВчера, 11:04 - 44695 3
Водителям напомнили о новом правиле дорожного движенияВчера, 21:03 - 21784 2
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 4049
Межбанк: НБУ не смог остановить проседание котировокВчера, 18:10 - 3478
Названа проблема новых льгот для авто на еврономерахВчера, 12:07 - 3443 6
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HDПозавчера, 15:10 - 1020
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2339
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)17.09.2019, 15:10 - 1206
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1796
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 1542 1