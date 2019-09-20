НБУ продаст переданный в ипотеку нефтеперевалочный комплекс

Нацбанк выставил на продажу Херсонский нефтеперевалочный комплекс общей площадью 5 471,5 кв.м.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Аукцион состоится 9 октября 2019 года на электронной площадке OpenMarket (Государственное предприятие “СЕТАМ»).

Имущество выставлено на торги в рамках исполнительного производства по обращению взыскания на него в счет погашения задолженности по предоставленному Национальным банком кредиту рефинансирования ПАО «Реал Банк».

Начальная цена реализации – 201,5 млн грн. Стоимость имущества определялась назначенным государственным исполнителем субъектом оценочной деятельности. Средства, полученные от продажи нефтеперевалочного комплекса, будут направлены на погашение задолженности ПАО «Реал Банк» по предоставленному кредиту рефинансирования.

«Наложенный на объект недвижимости арест в уголовном производстве не является препятствием для его принудительной реализации с последующим оформлением покупателем права собственности на него. На данный момент Национальным банком наработана устоявшаяся судебная практика снятия таких арестов после получения от государственного исполнителя предусмотренных законодательством документов для регистрации права собственности на приобретенное в рамках исполнительного производства имущество», – отметил начальник Управления по работе с проблемными активами Павел Поляруш.