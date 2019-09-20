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Еврокомиссия выделит Польше 676 млн евро на модернизацию ж/д и автодорог

Еврокомиссия выделит Польше 676 млн евро на модернизацию ж/д и автодорог

Еврокомиссия объявила о выделении 676 млн евро из Фонда сплочения ЕС на железнодорожные и автомобильные проекты в Польше.

Об этом сообщает Railway Gazette.

Пакет помощи включает 487 млн евро для замены устаревшей связи на GSM-R на 14 000 км польских железных дорог к июлю 2023 года для поддержки перехода на Европейскую систему управления ж/д движением (ERTMS), что избавит от необходимости смены локомотивов или бортового оборудования на границах.

Кроме того, еще 117 млн евро будут выделены на реконструкцию Тарновске Гуры – Заверце, которая будет обслуживать аэропорт Катовице: работы включают в себя электрификацию, мостовые работы, строительство и реконструкцию станции вместе с улучшением ее доступности.

Ожидается, что работы завершатся к маю 2022 года и повысят эффективность пассажирских и грузоперевозок.

Остаток суммы в размере 72 млн евро будет направлен на проекты автодорожной инфраструктуры.

По материалам Центр транспортных стратегий
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