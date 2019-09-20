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ПриватБанк возобновил работу в Украине системы срочных денежных переводов Sigue

ПриватБанк возобновил работу в Украине системы срочных денежных переводов Sigue

23 сентября ПриватБанк возобновил работу в Украине системы срочных денежных переводов Sigue, по которой можно отправить и получить средства через сеть отделений банка.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Как отметили в банке, сейчас ПриватБанк – единственный в стране агент этой системы.

“Партнерство Приватбанка с Sigue Money Transfer значительно расширяет географию нашего трансграничного рынка переводов”, – отметила директор Департамента международных переводов Приватбанка Мария Страшко.

“Sigue Money Transfer” входит в число крупнейших международных операторов по переводу денег и имеет более 60 000 пунктов обслуживания в 143 странах мира. Отправление и выплата денежных средств осуществляется в долларах США по безадресной технологии.

Напомним, Национальный банк Украины согласовал условия и порядок деятельности в Украине международной платежной системы “Sigue Money Transfer”, платежной организацией которой является компания SGS Corporation – резидент Соединенных Штатов Америки.

По материалам Finance.UA
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