Только за последние три года объем выпущенных «зеленых» облигаций вырос почти на 106%, а в 2018 году были выпущены рекордные облигации на сумму $167 млрд.

Такие данные приводит Climate Bonds Initiative.

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Использовать такой инвестиционный механизм могут как инвесторы из частного сектора, так и из государственного сектора экономики. Например, финансовые корпорации и предприятия среди всех других эмитентов в 2018 году составили 29%, а количество суверенных «зеленых» облигаций пока одно из крупнейших.

В 2018 году Бельгия произвела рекордный одноразовый выпуск «зеленых» облигаций на сумму $5,5 млрд. В тройку стран-лидеров по объемам выпусков этого финансового инструмента за I квартал 2019 года вошли США, Франция и Нидерланды. Среди эмитентов и международные финансовые организации, такие как EBRD, IFC, ADB, и нефинансовые предприятия, выпуски которых в 2018 году составили 17% от общего объема.

Сейчас в большинстве стран мира «зеленые» облигации регулируются так же, как и обычные облигации, поэтому возникает потребность в их дополнительной оценке, чтобы было подтверждено их отнесение именно как к «зеленым».