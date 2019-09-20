УЗ передала правоохранителям материалы о миллионных убытках - Кравцов

Укрзализныця собрала и передала материалы правоохранителям относительно миллионных убытков при покупке и поставке анкеров.

Об этом сообщил председатель правления компании Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

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“Это очередная ступень в нашей непростой борьбе за прозрачный рынок закупок УЗ. Здесь имеем дело с гигантами теневых закупок”, – отметил он.

Кравцов также пояснил, как работала схема: две компании с похожими названиями в течение 2018 – 2019 годов поставляли нам закладные анкеры АЗ-2 под видом продукции отечественного производителя. Как показала проверка, анкеры завозили из Беларуси. Импортировал эту продукцию отечественный производитель через фирму-прокладку. Завозились анкеры под видом заготовки, что позволило существенно занизить импортную пошлину. Ориентировочная себестоимость одной единицы такой «детали» составляла около 50 грн, а Укрзалізнице ее уже продавали как товар за 94 грн.

По подсчетам, только за 7 месяцев 2019-го завышение стоимости могло составить более 60 млн грн. Месяц назад УЗ приостановила поставки анкеров АЗ-2 по заключенным договорам.