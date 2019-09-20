Что ждать от курса на этой неделе?

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За неделю курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка – на 1,1-1,8%.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,71 грн до 24,43 грн (-1,1%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 24,79/24,81 до 24,34/24,37 (-1,8%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 24,65/24,92 до 24,27/24,55 (-1,5%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 1,1%.
Как сообщает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, основной причиной укрепления гривны по-прежнему является приток валюты нерезидентов для покупки ОВГЗ.
“Доллар устойчиво снижается с начала прошлой недели, а с прошлой пятницы твердо закрепился ниже отметки 24,5 грн, и продолжает снижаться на утренних торгах в понедельник. На начавшейся неделе ожидаю дальнейшего снижения доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,0 грн, а наличный доллар в банках – около 23,9/24,2 грн”, – прогнозирует эксперт.
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