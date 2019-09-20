Зеленский рекомендовал НБУ работать над снижением ставок по ипотеке

Президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал Национальному банку Украины разработать механизмы, позволяющие снизить процентные ставки по ипотечным кредитам.

Об этом говорится в опубликованном указе президента.

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«Рекомендовать Национальному банку Украины разработать в установленном порядке механизмы, направленные на уменьшение кредитных ставок коммерческих банков, с целью повышения уровня доступности кредитования бизнеса и удешевления стоимости ипотечных кредитов», – отмечается в указе.

Отметим, что соответствующий указ также содержит поручение правительству подготовить и внести в парламент ряд законопроектов, в частности об обороте сельскохозяйственных земель, легализации игорного бизнеса и добыче янтаря, а также подготовить план проведения реформы Укрзализныци и подготовить топливно-энергетический комплекс к отопительному сезону.