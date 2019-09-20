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Зеленский рекомендовал НБУ работать над снижением ставок по ипотеке

Зеленский рекомендовал НБУ работать над снижением ставок по ипотеке

Президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал Национальному банку Украины разработать механизмы, позволяющие снизить процентные ставки по ипотечным кредитам.

Об этом говорится в опубликованном указе президента.

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«Рекомендовать Национальному банку Украины разработать в установленном порядке механизмы, направленные на уменьшение кредитных ставок коммерческих банков, с целью повышения уровня доступности кредитования бизнеса и удешевления стоимости ипотечных кредитов», – отмечается в указе.

Отметим, что соответствующий указ также содержит поручение правительству подготовить и внести в парламент ряд законопроектов, в частности об обороте сельскохозяйственных земель, легализации игорного бизнеса и добыче янтаря, а также подготовить план проведения реформы Укрзализныци и подготовить топливно-энергетический комплекс к отопительному сезону.

По материалам hromadske.tv
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