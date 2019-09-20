По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (28,616 млн и 40,296 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (48 и 24), максимальный курс продажи доллара 26,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,32-24,33 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 72 активные заявки по доллару на сумму 68,912 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:24,3800 – 5 00024,3500 – 5 00024,3200 – 10 00024,3000 – 25 00024,2900 – 99 00024,2800 – 30 00024,2800 – 15 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,3000 – 22 000

24,3000 – 4 000

24,3000 – 30 000

24,3000 – 25 000

24,3100 – 10 000

24,3100 – 12 000

24,3100 – 30 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,3486 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,2647 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.