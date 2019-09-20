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Зеленский подписал закон об импичменте

Зеленский подписал закон об импичменте

В понедельник, 23 сентября, президент Владимир Зеленский подписал законопроект об импичменте главы государства.

Как сообщает сайт Верховной Рады, гарант вернул в ВР проект закона “Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)” №1012 от 29 августа 2019 года.

Теперь законопроект должен быть опубликован в официальном издании парламента – газете “Голос Украины”.

Что предусматривает закон:

  • Основание для начала импичмента — письменное представление, подписанное большинством народных депутатов (226+). Они должны четко указать причину, зачем создается следственная комиссия;
  • Комиссия расследует факт и обстоятельства государственной измены или иного преступления, совершенного президентом. В состав комиссии входят нардепы с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп, специальный прокурор и следователи.
  • После принятия решения об обвинении президента депутаты обращаются в Конституционный и Верховный суды, которые должны подтвердить конституционность рассмотрения дела об импичменте и наличие в действиях президента признаков преступления;
  • Решение об импичменте считается принятым, если за него проголосовало не менее 3/4 конституционного состава Верховной Рады.
  • Если решение не набрало необходимого количества голосов, спикер от имени всей Рады в письменной форме извинится перед президентом.
По материалам Обозреватель
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