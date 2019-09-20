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Рынок криптовалют падает, несмотря на новостной позитив

Рынок криптовалют падает, несмотря на новостной позитив

Наиболее ликвидные криптовалюты в понедельник, 23 сентября, снижаются в цене несмотря на то, что компания Facebook Inc. приобрела в Израиле стартап Servicefriend для запуска собственной цифровой валюты, а нью-йоркская фондовая биржа запускает фьючерсы на Bitcoin.

Курс Bitcoin по состоянию на 9.00 за сутки, по данным Libertex, снизился на 0,4% – до 9924 долларов, при капитализации 179,3 млрд долларов. Ethereum подешевел на 1,35% – до 208,3 доллара, с капитализацией 22,6 млрд долларов. XRP потерял 2,87% – до 0,2709 доллара, при капитализации 11,7 млрд долларов. Litecoin понизился на 0,26% – до 72,3 доллара, с капитализацией 4,6 млрд долларов.

Общая капитализация рынка криптовалют достигла 263,1 млрд долларов.

По прогнозам аналитиков FOREX CLUB, рынок в ближайшей перспективе продолжит свое снижение, несмотря на новостной позитив:

  • Bitcoin может подешеветь до 9800 долларов,
  • Ethereum – до 205 долларов,
  • XRP – до 0,26 доллара,
  • Litecoin – до 71 доллара.
По материалам Finance.UA
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