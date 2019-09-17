Украине нужна стратегия по искусственному интеллекту, чтобы бороться с коррупцией - эксперт

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Украине нужна стратегия по искусственному интеллекту, чтобы решать вопросы коррупции.
Об этом сообщил сегодня во время Open Data Forum вице-глава экспертной группы Европейской Комиссии по вопросам искусственного интеллекта, президент Европейской ассоциации искусственного интеллекта профессор Барри О’Салливан.
“Украине нужна стратегия по искусственному интеллекту. Потому что с такой хорошо развитой средой с открытыми данными вы просто являетесь идеальным местом для лучших решений в области искусственного интеллекта, разработки новых технологий, которые могут решать вопрос коррупции”, — сказал профессор.
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