0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 66 0

В Раде назвали условия кредитования МВФ Украины "самыми невыгодными"

В Раде назвали условия кредитования МВФ Украины "самыми невыгодными"

Для Украины Международный валютный фонд предлагает самые невыгодные условия кредитования.

Об этом заявила представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук журналистам в кулуарах ВРУ.

“У Украины – самые невыгодные условия, когда мы говорим о кредитовании МВФ, но такие условия есть, мы их приняли в наследство. Мы должны 438,1 млрд грн отдать только за следующий год, это огромное тело кредита, плюс – проценты, плюс – очень много заимствований”, – отметила Верещук.

По ее словам, сейчас Украина не может отказаться от сотрудничества с МВФ, хотя может приложить усилия, чтобы быстрее отдавать кредиты Фонду.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.