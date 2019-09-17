В Раде назвали условия кредитования МВФ Украины "самыми невыгодными"

Для Украины Международный валютный фонд предлагает самые невыгодные условия кредитования.

Об этом заявила представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук журналистам в кулуарах ВРУ.

“У Украины – самые невыгодные условия, когда мы говорим о кредитовании МВФ, но такие условия есть, мы их приняли в наследство. Мы должны 438,1 млрд грн отдать только за следующий год, это огромное тело кредита, плюс – проценты, плюс – очень много заимствований”, – отметила Верещук.

По ее словам, сейчас Украина не может отказаться от сотрудничества с МВФ, хотя может приложить усилия, чтобы быстрее отдавать кредиты Фонду.