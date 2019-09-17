ВР ввела кэшбэк за выявление нелегальных продавцов

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Верховная Рада Украины приняла закон, который вводит систему кэшбэков за выявление покупателями нефискальных чеков.
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За этот закон проголосовали 237 депутатов.
Отмечается, что выплата кэшбэка будет происходить на основании проверки чеков, которые выдают продавцы. Такие чеки должны быть фискальными, то есть зарегистрированы в налоговой службе. В таком случае налоговики будут получать информацию о реальных оборотах торговцев и их реальных доходах.
Депутаты предлагают, чтобы в случае выявления незарегистрированных чеков граждане могли обратиться в налоговую, которая выплатит таким лицам кэшбэк в размере 100% стоимости товара. При этом продавца оштрафуют на 150% стоимости – остальные 50% будут направляться в бюджет.
Целью закона является борьба с нелегальной или «теневой» торговлей. Наличие теневых схем реализации товаров является одной из причин развития контрабанды, так как именно через такие торговые точки чаще всего реализуют контрабандную продукцию.
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