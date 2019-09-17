Банк Сич увеличивает бонусы по депозитам "Скарбниця" и "Скарбниця+": акция до 23 сентября

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Банк Сич в программе «Бонус к депозиту» увеличил бонус для вкладов “Скарбниця” и “Скарбниця+” на срок 6 и 9 месяцев при условии оформления депозитов до 23.09.2019 включительно.
Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua:
Условия банка:
В программе не участвуют депозиты:
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