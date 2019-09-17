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Банк Сич увеличивает бонусы по депозитам "Скарбниця" и "Скарбниця+": акция до 23 сентября

Банк Сич увеличивает бонусы по депозитам "Скарбниця" и "Скарбниця+": акция до 23 сентября

Банк Сич в программе «Бонус к депозиту» увеличил бонус для вкладов “Скарбниця” и “Скарбниця+” на срок 6 и 9 месяцев при условии оформления депозитов до 23.09.2019 включительно.

Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua:

  • 6 мес. – 16,00%,+2,5% годовых от вклада,
  • 9 мес. – 16,50%,+1,5% годовых от вклада,
  • 12 мес. – 17,50%, +0,95% от вклада,
  • 15 мес. – 17,00%,+0,95% от вклада.

Условия банка:

  • Срок вклада: 6 мес – 15 мес.
  • Минимальная сумма вклада: 15 000 грн.
  • Оформляются через отделения АО «Банк Сич».
  • Указана максимальная процентная ставка по вкладу Скарбниця+ с выплатой процентов в конце срока.
  • За переразмещенные депозиты в течение 10 дней после окончания предыдущего срока размещения, бонус выплачивается только на сумму превышающую сумму предыдущего вклада, если она не менее 15 000 грн.

В программе не участвуют депозиты:

  • менее 15 000 гривен,
  • размещенные сроком менее 6 месяцев,
  • открытые до подачи заявки,
  • при указании недостоверных данных,
  • клиентов, которые переразмещают вклад на такую же или меньше сумму в течение 10 дней с момента окончания договора.

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По материалам Finance.UA
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