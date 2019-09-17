Банк Сич увеличивает бонусы по депозитам "Скарбниця" и "Скарбниця+": акция до 23 сентября

Банк Сич в программе «Бонус к депозиту» увеличил бонус для вкладов “Скарбниця” и “Скарбниця+” на срок 6 и 9 месяцев при условии оформления депозитов до 23.09.2019 включительно.

Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua:

6 мес. – 16,00%,+2,5% годовых от вклада,

9 мес. – 16,50%,+1,5% годовых от вклада,

12 мес. – 17,50%, +0,95% от вклада,

15 мес. – 17,00%,+0,95% от вклада.

Условия банка:

Срок вклада: 6 мес – 15 мес.

Минимальная сумма вклада: 15 000 грн.

Оформляются через отделения АО «Банк Сич».

Указана максимальная процентная ставка по вкладу Скарбниця+ с выплатой процентов в конце срока.

За переразмещенные депозиты в течение 10 дней после окончания предыдущего срока размещения, бонус выплачивается только на сумму превышающую сумму предыдущего вклада, если она не менее 15 000 грн.

В программе не участвуют депозиты: