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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (21,750 млн и 17,265 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (22 и 23), максимальный курс продажи доллара 28,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,49-24,50 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 45 активных заявок по доллару на сумму 39,015 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,4700 – 20 000
24,4700 – 15 000
24,4800 – 3 000
24,4900 – 30 000
24,4900 – 22 222
24,4900 – 120 000
24,4900 – 99 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,5018 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,4411 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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