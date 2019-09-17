По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (21,750 млн и 17,265 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (22 и 23), максимальный курс продажи доллара 28,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,49-24,50 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 45 активных заявок по доллару на сумму 39,015 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:24,5100 – 20 00024,4700 – 30 00024,4600 – 120 00024,4600 – 27 88824,4600 – 30 00024,4500 – 100 00024,4500 – 15 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,4700 – 20 000

24,4700 – 15 000

24,4800 – 3 000

24,4900 – 30 000

24,4900 – 22 222

24,4900 – 120 000

24,4900 – 99 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,5018 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,4411 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.