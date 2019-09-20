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Глава SEC рассказал, когда биткоин появится на крупных традиционных биржах

Глава SEC рассказал, когда биткоин появится на крупных традиционных биржах

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джей Клейтон заявил, что биткоину необходимо больше регулирования для листинга на крупных биржах.

Об этом сообщает CNBC.

«Если инвесторы считают, что ценообразование биткоина такое же строгое, как на Nasdaq или Нью-Йоркской фондовой бирже, то они сильно ошибаются. Мы должны добраться до той точки, где будем уверены, что торговля регулируется правильно», – подчеркнул он.

Речь идет об условиях листинга собственно биткоина, а не производных инструментов, таких как фьючерсы на CME.

Напомним, ранее Клейтон заявил, что некоторый прогресс по биткоин-ETF достигнут. Компании VanEck и SolidX же свою заявку отозвали.

По материалам BIN
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