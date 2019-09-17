Регистрации мобильных телефонов в новом законопроекте не будет

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В новом законопроекте «Об электронных коммуникациях”, внесенном на замену отозванному проекту №1083, не будет “токсичной” нормы о регистрации мобильных телефонов.
Об этом в интервью UBR сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко.
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“Токсичные нормы, которые были в предыдущих вариантах и которые могли двояко трактовать, в новой редакции исчезнут. Все максимально будет заимствовано из директив Евросоюза”, – сообщил депутат.
По словам Федиенко, сама норма о регистрации была истолкована общественностью двояко, и формулировки в документе этому способствовали. С другой стороны, после критики законопроект был сразу отозван.
“Мы прислушались к критике, высказанной в социальных сетях. Нами было принято решение отозвать и еще раз проанализировать законопроект. По моему личному мнению, в некоторых терминах законопроекта №1083 (об электронных коммуникациях – ред.) произошло манипулирование. Я вернулся с конференции операторов, и когда спросил, кто читал законопроекты, то из представителей 300 компаний руки подняли от силы трое. Если специалисты не читают законопроекты, чего же ждать от общественности? Этим легко пользуются всякие манипуляторы”, – считает Федиенко.
Второй спорный вопрос – это регистрация IMEI-кодов (уникальный международный номер телеком-оборудования). Его также планируется изъять из проекта.
“Почему-то все решили, что опять же нужно будет с паспортом куда-то идти и регистрировать где-то IMEI телефона. Мы поняли, что нам нужно будет четко прописать эти нормы, если они останутся в законопроектах. Хочу сразу всех успокоить, этой нормы не будет”, – отметил Федиенко.
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