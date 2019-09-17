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Британскую авиакомпанию раскритиковали за самый короткий внутренний рейс

Британскую авиакомпанию раскритиковали за самый короткий внутренний рейс

Ученые и климатические активисты критикуют британского авиаперевозчика easyJet за запуск самого короткого внутреннего рейса, характеризуя его как “бессмысленную выработку углерода”.

Об этом сообщает The Independent.

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Крупнейший британский лоукостер объявил о запуске нового 400-километрового маршрута из Бирмингема в Эдинбург, который займет 70 минут от одного выхода на посадку к другому.

Авиакомпания обещает осуществлять по 13 рейсов по маршруту еженедельно и планирует перевозить по 500 пассажиров в день.

Однако ученые-климатологи раскритиковали это решение на фоне беспокойства по поводу увеличения выбросов от британских авиакомпаний в то время, как страна сильно нуждается в сокращении выбросов.

“При нынешнем положении вещей нам придется ограничить эти полезные и важные мероприятия гораздо больше, чем мы могли бы сделать, потому что мы потратим большую часть этого бюджета на бессмысленные выбросы углерода, такие как полет из Бирмингема в Эдинбург”, – отметил доктор Дуг Парр, главный научный сотрудник Greenpeace UK.

По материалам Европейская правда
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