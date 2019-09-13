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Компании из индекса S&P 500 переживают рецессию прибыли впервые за три года

Компании из индекса S&P 500 переживают рецессию прибыли впервые за три года

Компании, входящие в состав индекса S&P 500, переживают рецессию прибыли впервые за три года, и ожидается, что ситуация ухудшится в III квартале.

Об этом сообщает MarketWatch.

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В целом все компании из индекса S&P 500 отчитались о среднем падение прибыли на 0,35% за второй квартал, в I квартале – на 0,29%.

Спад доходов в течение двух кварталов обычно классифицируется как рецессия доходов.

Аналитики, опрошенные FactSet, на данный момент прогнозируют более резкое падение в третьем квартале. По их оценкам, оно составит 3,95%. С начала года настроения ухудшились, поскольку аналитики еще в марте ожидали прибыли в третьем квартале на 1,07%. Между тем, прогноз предполагает рост на 1,3% по результатам календарного года в целом.

Худшие показатели во втором квартале продемонстрировали металлургические и горнодобывающие компании. Прибыль этого подсектора снизилась в среднем на 76% на фоне падения цен и роста расходов. Негативную динамику также продемонстрировали промышленные компании, хотя падение в секторе на 10,23% во многом связано с результатами Boeing.

По материалам Mind
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