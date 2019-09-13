ПриватБанк назвал объем денежных переводов в Украину из-за границы

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С начала года объем денежных переводов из-за границы, полученных украинцами через цифровые каналы и отделения ПриватБанка, вырос на 19% – до 2,3 мл долларов США.
Об этом заявила руководитель направления денежных переводов ПриватБанка Мария Страшко, сообщает пресс-служба банка.
По ее словам, количество полученных украинцами иностранных переводов с начала года выросло на 28% – до 6,5 млн.
По данным ПриватБанка:
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