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ПриватБанк назвал объем денежных переводов в Украину из-за границы

ПриватБанк назвал объем денежных переводов в Украину из-за границы

С начала года объем денежных переводов из-за границы, полученных украинцами через цифровые каналы и отделения ПриватБанка, вырос на 19% – до 2,3 мл долларов США.

Об этом заявила руководитель направления денежных переводов ПриватБанка Мария Страшко, сообщает пресс-служба банка.

По ее словам, количество полученных украинцами иностранных переводов с начала года выросло на 28% – до 6,5 млн.

По данным ПриватБанка:

  • за 8 месяцев 2019 года объем денежных переводов из Украины за границу увеличился на 67% – до 800 млн долларов США,
  • их количество увеличилось на 13% – до 945 тыс. переводов.

Справка Finance.ua:

  • По данным Нацбанка, объем переводов в пределах Украины через системы перевода средств за первое полугодие 2019 года вырос на треть – почти на 33,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
  • В первом полугодии этого года в пределах Украины переведено почти 93,28 млрд грн или 3 465 млн долл. США в эквиваленте.
  • По данным НБУ в ТОП-5 стран по объемам переводов в Украину входят: США (15%), Италия (14%), Польша (11%), Россия (9%), Израиль (8%).

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По материалам Finance.UA
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