ПриватБанк назвал объем денежных переводов в Украину из-за границы

С начала года объем денежных переводов из-за границы, полученных украинцами через цифровые каналы и отделения ПриватБанка, вырос на 19% – до 2,3 мл долларов США.

Об этом заявила руководитель направления денежных переводов ПриватБанка Мария Страшко, сообщает пресс-служба банка.

По ее словам, количество полученных украинцами иностранных переводов с начала года выросло на 28% – до 6,5 млн.

По данным ПриватБанка:

за 8 месяцев 2019 года объем денежных переводов из Украины за границу увеличился на 67% – до 800 млн долларов США ,

, их количество увеличилось на 13% – до 945 тыс. переводов.

Справка Finance.ua:

По данным Нацбанка, объем переводов в пределах Украины через системы перевода средств за первое полугодие 2019 года вырос на треть – почти на 33,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В первом полугодии этого года в пределах Украины переведено почти 93,28 млрд грн или 3 465 млн долл. США в эквиваленте.