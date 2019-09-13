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Рада разрешила импортировать электричество по двусторонним договорам

Рада разрешила импортировать электричество по двусторонним договорам

Украине разрешили по двусторонним договорам покупать электроэнергию в странах, не являющихся членами европейского Энергетического Сообщества.

Соответствующий законопроект “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии” поддержали 265 нардепов.

Правку о ядерной энергии внес председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. Из закона “О рынке электроэнергии” исключили пункт, запрещающий продавать импортируемую из стран не членов Энергетического Сообщества электроэнергию только на рынках “на сутки вперед” и балансирующем рынке.

По словам Геруса, это положительно повлияет на конкуренцию на рынке электроэнергии. Позволит снизить тарифы для промышленных потребителей.

По материалам Газета по-Украински
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