Рада разрешила импортировать электричество по двусторонним договорам

Украине разрешили по двусторонним договорам покупать электроэнергию в странах, не являющихся членами европейского Энергетического Сообщества.

Соответствующий законопроект “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии” поддержали 265 нардепов.

Правку о ядерной энергии внес председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. Из закона “О рынке электроэнергии” исключили пункт, запрещающий продавать импортируемую из стран не членов Энергетического Сообщества электроэнергию только на рынках “на сутки вперед” и балансирующем рынке.

По словам Геруса, это положительно повлияет на конкуренцию на рынке электроэнергии. Позволит снизить тарифы для промышленных потребителей.