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Маркарова сообщила, какие изменения внесут в проект Госбюджета-2020

Маркарова сообщила, какие изменения внесут в проект Госбюджета-2020

В ходе обсуждения проекта Государственного бюджета на 2020 год в него будут вноситься изменения, предложенные народными депутатами, а также Министерством развития экономики после просмотра макропрогнозов.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова после заседания Комитета по вопросам бюджета.

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“Есть две категории изменений, которые будут в этом бюджете. Первое – это предложения народных депутатов, которые лягут в основу бюджетных выводов, и когда эти бюджетные выводы будут проголосованы, бюджет вернется в Кабинет министров на доработку. Второе – этот Бюджетный кодекс предусматривает пересмотр макропрогноза между первым и вторым чтением. Этим будет заниматься Министерство развития экономики, которое подает его на Кабинет министров. Если макропрогноз будет пересмотрен между двумя чтениями, соответственно это изменит доходы, и эти изменения повлекут за собой дополнительные изменения, которые мы будем обсуждать с народными депутатами”, – рассказала Маркарова.

При этом она добавила, что Минфин при формировании бюджета ограничен макропрогнозом, бюджетными поступлениями, а также планами по уменьшению дефицита бюджета.

По материалам УНН
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