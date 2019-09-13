В Государственной судебной администрации чиновники майнили криптовалюту

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц госпредприятия «Информационные судебные системы» Государственной судебной администрации Украины в использовании вредоносного программного обеспечения.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

“Оперативники спецслужбы выявили, зафиксировали и подтвердили материалами экспертиз факты незаконного использования чиновниками госпредприятия «Информационные судебные системы» (ГП «ИСС») вредоносного программного обеспечения с функцией негласного получения информации”, – говорится в сообщении.

В ходе досудебного следствия профильными специалистами установлено использование мощностей компьютерного оборудования госструктуры для работы сторонних сайтов. Сотрудники СБУ также задокументировали, что злоумышленники использовали серверное оборудование ГП «ИСС» для незаконного майнинга криптовалют. По предварительным выводам экспертов, действия служащих нанесли значительный ущерб государственному бюджету Украины.

В ходе проведения санкционированных следственных действий по месту жительства злоумышленников правоохранители получили исчерпывающую доказательную базу противоправной деятельности, в частности, обнаружили установленное на персональных компьютерах вредоносное программное обеспечение.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 361 и ст. 361-1 Уголовного кодекса Украины двум фигурантам дела объявлено о подозрениях.

В данный момент идут следственные действия для установления всего круга лиц, причастных к противоправной деятельности.