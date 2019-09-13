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Ощадбанк получил документы для взыскания компенсации с РФ на территории Украины

Ощадбанк получил документы для взыскания компенсации с РФ на территории Украины

Ощадбанк получил исполнительные документы согласно постановлению, которым было удовлетворено заявление банка о признании и выдаче разрешения на исполнение решения Международного арбитража по компенсации убытков Ощадбанка, причиненных в результате аннексии Крыма со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Указанные исполнительные листы являются основанием для исполнения решения Международного арбитража на территории Украины и возмещения убытков, причиненных Ощадбанку в размере около 1,3 млрд долл плюс проценты, которые начисляются ежедневно до момента исполнения решения.

“В настоящее время Ощадбанк проводит все необходимые процессуальные действия для открытия исполнительного производства и надлежащей защиты своих интересов, которые были нарушены в результате незаконных действий Российской Федерации на территории Крыма, и возмещения причиненных убытков”, – говорится в сообщении.

По материалам Економічна Правда
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