Власти Амстердама раздали билеты в Гаагу для борьбы с овертуризмом

Власти Амстердама начали рекламировать путешествия в Гаагу для того, чтобы бороться с овертуризмом в своем городе.

Об этом пишет Telegraph.

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Гаагу начали рекламировать на Центральном вокзале Амстердама и даже раздали 50 бесплатных билетов в город. Таким образом Амстердам пытается избавиться от туристов (ежегодно город принимает 17,5 млн туристов на одну ночь), а Гаага – получить новых посетителей.

“У Амстердама – в 13 раз больше посетителей, которые остаются на одну ночь, чем у нас. Но мы предлагаем нечто другое: приморский и королевский город, место знаний и покоя. Если Гаага может помочь сделать Амстердам менее переполненным туристами, мы с удовольствием это сделаем”, – отметил Ричард де Мос, руководитель по экономическим вопросам Гаагского совета.

Из-за большого количества туристов Амстердам страдает от дефицита жилья и шумных вечеринок, а власти города были вынуждены переоценить отношение к району красных фонарей.