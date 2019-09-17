Власти Амстердама раздали билеты в Гаагу для борьбы с овертуризмом

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Власти Амстердама начали рекламировать путешествия в Гаагу для того, чтобы бороться с овертуризмом в своем городе.
Об этом пишет Telegraph.
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Гаагу начали рекламировать на Центральном вокзале Амстердама и даже раздали 50 бесплатных билетов в город. Таким образом Амстердам пытается избавиться от туристов (ежегодно город принимает 17,5 млн туристов на одну ночь), а Гаага – получить новых посетителей.
“У Амстердама – в 13 раз больше посетителей, которые остаются на одну ночь, чем у нас. Но мы предлагаем нечто другое: приморский и королевский город, место знаний и покоя. Если Гаага может помочь сделать Амстердам менее переполненным туристами, мы с удовольствием это сделаем”, – отметил Ричард де Мос, руководитель по экономическим вопросам Гаагского совета.
Из-за большого количества туристов Амстердам страдает от дефицита жилья и шумных вечеринок, а власти города были вынуждены переоценить отношение к району красных фонарей.
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