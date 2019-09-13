Фонд гарантирования заявил о полной ликвидации банка «Софийский»

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщил о прекращении деятельности ПАО «Банк Софийский» как юридического лица и завершении выплат вкладчикам.
Таким образом, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным, отмечают в пресс-службе ФГВФЛ.
При этом требования кредиторов к банку, которые были недовольны недостаточностью его имущества, считаются погашенными, и полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора банка прекращены.
16 сентября Фонд подал в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований записи о ликвидации банка как юридического лица. Таким образом, выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам банка завершены в день подачи документов для внесения в ЕГР.
22 декабря 2015 года правление НБУ приняло решение отнести ПАО “Банк “Софийский” в категорию неплатежеспособных.
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