Motorola представила собственный смарт-телевизор

Motorola выпустила свой телевизор с поддержкой ОС Android и стриминговых сервисов. В серию Motorola TV вошли шесть моделей – от 32 дюймов с HD-разрешением до 65 дюймов 4K по цене от $ 195. Продажи стартуют осенью в Индии.

Motorola TV получил IPS-дисплей на 65 дюймов с поддержкой 10-битного цвета HDR10 и Dolby Vision. Также в него встроены динамики мощностью 30 Вт с поддержкой технологии Dolby Audio и DTS TrueSurround.

Телевизор работает на базе Android 9 из восьмиядерных процессоров 2,25 ГГц. Кроме Android-приложений, он поддерживает игры – для них предусмотрен беспроводной геймпад.

Motorola пока представила свои телевизоры только для Индии. Будут ли устройства представлены в других странах, неизвестно.

В линейке Motorola TV также модели: 32 дюйма HD; 43 дюйма Full HD; 43 дюйма 4K; 50 дюймов 4K; 55 дюймов 4K.

Все шесть телевизоров Motorola TV базируются на матрице IPS с углами обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали. Это касается и младшего, 32-дюймового представителя серии – Motorola решила не удешевлять его путем использования устаревшей матрицы TN, но при этом снизила его разрешение до HD (1366х768 точек). Следует отметить, что линейка включает два телевизора с экраном 42 дюйма – разница между ними состоит в разрешающей способности матрицы. Частота обновления экрана у каждого ТВ составляет 60 Гц, яркость – 350 нит, контрастность – 1200:1.