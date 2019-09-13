Знаем многое, но BigData помогает сохранять анонимность клиентов - представитель Киевстар

BigData при взаимодействии с мобильными сервисами может стать удобным инструментом для повышения эффективности продвижения платежных инструментов и банковских приложений.

Об этом на PayTech2019 рассказал Андрей Железняк, начальник департамента внедрения аналитических продуктов и сервисов компании Киевстар.

«Телеком переживает огромную трансформацию. Если раньше, еще 10 лет назад, телефон ассоциировался с оборудованием, которое обеспечивает только связь, то сейчас это гораздо больше. На сегодня в нашем офферинге есть разные сервисы. Следующим нашим решением являются интегрированные энтерпрайз решения», – заявил он.

Железняк отметил, что в телефоне каждого пользователя есть ценная информация, на основе которой можно принимать важные для бизнеса решения. Таким образом появляется возможность направлять аудиторию компании в правильное время и в правильное русло.

«С покупкой карты, благодаря аналитике, мы знаем очень много о клиенте. При этом сохраняется анонимность более 96% наших клиентов», – сообщил он.

Это всё происходит благодаря сотне моделей BigData, которые на каждом этапе жизни клиента помогают удерживать его с компанией, предлагать ему то, что нужно. Такая политика не только позволяет увеличить эффективность в работе с клиентами, но и оцифровывается в деньгах бизнеса.

Сервис уже предоставляет услуги клиентам разных рынков, среди которых банки, страхование, государственный сектор, электронная коммерция, развлечения, автозаправочные станции, агрохолдинги и фармацевтика.

Для банков и микрофинансовых организаций модели BigData предоставляют такие продукты: скоринг клиентов, антифрод скоринг, кредитный скоринг, транзакционный скоринг, составление портрета клиента, предоставление look-alike аудитории, таргетированная коммуникация, геотаргетинг в реальном времени.