Знаем многое, но BigData помогает сохранять анонимность клиентов - представитель Киевстар

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
BigData при взаимодействии с мобильными сервисами может стать удобным инструментом для повышения эффективности продвижения платежных инструментов и банковских приложений.
Об этом на PayTech2019 рассказал Андрей Железняк, начальник департамента внедрения аналитических продуктов и сервисов компании Киевстар.
«Телеком переживает огромную трансформацию. Если раньше, еще 10 лет назад, телефон ассоциировался с оборудованием, которое обеспечивает только связь, то сейчас это гораздо больше. На сегодня в нашем офферинге есть разные сервисы. Следующим нашим решением являются интегрированные энтерпрайз решения», – заявил он.
Железняк отметил, что в телефоне каждого пользователя есть ценная информация, на основе которой можно принимать важные для бизнеса решения. Таким образом появляется возможность направлять аудиторию компании в правильное время и в правильное русло.
«С покупкой карты, благодаря аналитике, мы знаем очень много о клиенте. При этом сохраняется анонимность более 96% наших клиентов», – сообщил он.
Это всё происходит благодаря сотне моделей BigData, которые на каждом этапе жизни клиента помогают удерживать его с компанией, предлагать ему то, что нужно. Такая политика не только позволяет увеличить эффективность в работе с клиентами, но и оцифровывается в деньгах бизнеса.
Сервис уже предоставляет услуги клиентам разных рынков, среди которых банки, страхование, государственный сектор, электронная коммерция, развлечения, автозаправочные станции, агрохолдинги и фармацевтика.
Для банков и микрофинансовых организаций модели BigData предоставляют такие продукты: скоринг клиентов, антифрод скоринг, кредитный скоринг, транзакционный скоринг, составление портрета клиента, предоставление look-alike аудитории, таргетированная коммуникация, геотаргетинг в реальном времени.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы смогут ввозить авто без налога - законопроект7 ч. назад - 11541 9
Нафтогаз сообщил, какова была бы цена на газ по формуле Газпрома (инфографика)Вчера, 16:06 - 4045 8
Укрзализныця показала первый плацкартный вагон после капитального ремонта (фото)Вчера, 21:33 - 2974 5
Эксперты назвали авто, для которых техосмотр не обязателенВчера, 21:02 - 10198 3
Проверить состояние дороги и проезда теперь можно онлайнВчера, 18:38 - 1292 3
Украинцы смогут ввозить авто без налога - законопроект7 ч. назад - 11541 9
Эксперты назвали авто, для которых техосмотр не обязателенВчера, 21:02 - 10198 3
Межбанк: притормозил ли долларВчера, 17:36 - 5979
Межбанк: "борьба" за курс продолжится6 ч. назад - 5009
lifecell запускает новый тариф за 20 грн5 ч. назад - 3405 1
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)2 ч. назад - 72
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1037
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 794 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 1731 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 729